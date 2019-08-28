Diz ağrısı şikayetiyle doktora gitti, penisinin kemikleştiğini öğrendi: Peyronie hastalığı

28.08.2019 15:15

Diz ağrısı şikayetiyle doktora giden adam penisinin kemikleştiğini öğrendi. Peyronie hastalığında çok ender görülen bu vaka Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde kayıtlara geçti.



Doktorlar 63 yaşındaki adamın tüm penisinde kalsifikasyon tespit etti. Urology Case Report adlı bilimsel derginin son sayısında yer alan bir araştırmaya göre söz konusu vaka Peyronie hastalığından kaynaklanıyor. Euronews.com'da Görüntüle