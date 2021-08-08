Diyetler Artık Ölüyor mu? Diyetsiz Kilo Verilebilir Mi?
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Diyetler Artık Ölüyor mu? Diyetsiz Kilo Verilebilir Mi?

Diyetler Artık Ölüyor mu? Diyetsiz Kilo Verilebilir Mi?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, diyetler artık ölüyor mu ve diyetsiz kilo verilir mi sorularını yanıtladı.

Bireysel Danışmanlık veren Holistik Beslenme Uzmanı Ece Benligiray, diyetler artık ölüyor mu ve diyetsiz kilo verilir mi sorularını yanıtladı.

Diyetin uzmanlık alanı olduğunu ve hızlı bir şekilde hayatımıza girdiğini söyleyen Benligiray, dilimize, bilincimize ve bilinçaltımıza giren bir alan olduğu için uzun bir süre ölmeyeceğini belirtti. İnsanların yoğun tempolarında, işin uzmanı kişilerin hayatlarını kurtarmalarını istediklerini ifade etti.

Benligiray, kilo vermenin altında duygusal ve psikolojik nedenler olduğunu söyleyerek "kilonun nedenini bulmadan sonucu değiştiremezsiniz, değiştirseniz dahi kalıcı olamaz" dedi.

Bu işin yaşamsal olduğunu hayat boyu sürdürmemiz gerektiğini, zayıflama endüstrisinin çok büyük bir endüstri olduğunu ve ölmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv

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