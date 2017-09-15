Diyetle 6 Ayda 50 Kilo Verdi

MERSİN'de yaşayan engelli bankacı 33 yaşındaki Serdar Ayaz, büyük bir azimle spor yapmadan 6 ayda 50 kilo verdi.



Tavsiyesi üzerine diyetisyene giden 142 kilo ağırlığındaki Serdar Ayaz, doğuştan ayağında şekil bozukluğu olduğu için spor yapamadığını ve zayıflamak istediğini söyledi. Bunun üzerine diyetisyenin kendisi için hazırlanan diyet listesine göre beslenmeye başladı. Yasak olan besinleri tüketmeyen Ayaz'ın hayatı, kaybettiği her kilo ile değişmeye başladı. Ayaz, 6'ncı ayın sonunda 92 kiloya düştü. Hayatını yenilediğini söyleyen Ayaz, "6 ayda 50 kilo verdim. Kendim bile inanamadım. Yaşam tarzım, insanların bana bakış açısı değişti, kendime olan güvenim arttı. İnsanların bana söylediği sözler, bakışları, hissettirdikleri şeyler bir anda değişti"dedi.



Kilo verdikten sonra şekil bozukluğu olan ayaklarından protez ameliyatı olduğunu ifade eden Ayaz şöyle devam etti:



"Sanki yeniden doğdum ve ikinci bir hayat bana armağan edildi. 62 beden giyiyordum. Bankada çalıştığım için üzerime olacak takım elbise almak bana bir ölümdü, bulamıyordum. Zayıfladıktan sonra seçme şansım doğdu. 6 ayda 50 kilo vermek çok zordu ve bunu başardıktan sonra arkadaşlarım bana bir mucizeyi başardığımı söyledi. Sosyal olarak içine kapanık bir yaşamım vardı ama şimdi daha fazla dışarı çıkıp arkadaşlarımla zaman geçirmeye başladım. Benim için rüya gibi olan bir durumu gerçekleştirdim. Hayalimdeki Serdar'ı gerçeğe dönüştürdüm."



İSTİKRAR VE AZİM ÇOK ÖNEMLİ



Serdar Ayaz'ın diyete yüzde yüz uymasıyla beraber güzel bir sonuç aldıklarını kaydeden Diyetisyen Evin Yananer şöyle dedi:



"Serdar bana özel durumunu ve spor yapamayacağını söylemişti. Bende olması gerekenden biraz daha düşük kalorili bir liste hazırladım. İstikrar da çok önemli. İstikrar ve karar bu işin yüzde 60'ını tamamladı, biz de geri kalan yüzde 40'ı hallettik. Sağlıklı beslenme ilkelerine uygun olarak hazırladığımız programda Serdar'ın istemediği ve tüketmekte zorlandığı şeyleri iletişimde kalarak listeden çıkardık. Bu şekilde uyum üst seviyelere çıktı. Serdar'ın fiziksel aktivitesi olmadığı için kalori hesabı yaparak beslenme programı oluşturduk. Serdar'ın kararlılığı, motivasyonu, istikrarı bozulmadan programa uyumu bizi sonuca götürdü."



- Mersin