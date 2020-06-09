Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor

- Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, korona virüs salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşların ciddi kilo aldıklarını ve normalleşme süreciyle birlikte iş başı yapan vatandaşların ilk önce soluğu...

09.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:30

- Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor

EDİRNE - Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, korona virüs salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşların ciddi kilo aldıklarını ve normalleşme süreciyle birlikte iş başı yapan vatandaşların ilk önce soluğu diyetisyenlerde aldıklarını belirterek, son 1 haftadır ciddi talep olduğunu ve salgın döneminde alınan kiloların obezetiye zemin hazırladığını söyledi.

Korona virüs salgını sürecinde evlerinde kalan vatandaşların beslenme alışkanlıklarının değiştiğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, gece geç saatlerde yemek yiyen vatandaşların sayısında ciddi artış olduğunu ve bu vatandaşların ciddi kilolar aldıklarını söyledi.

Yemeğe yatmadan 2 saat önce son verilmeli

Yatmadan en az 2 saat önce ara öğün yaparak yeme işleminin kesinlikle bitirilmesi gerektiği çağrısında bulunan Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, spor ve egzersiz yapmanın da önemine değinerek beslenme uzmanın yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Son 1 haftadır ciddi talep var

Normal beslenme düzenine geçilmesi gerektiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Tuğçe Daloğlu, normalleşme süreciyle birlikte iş başı yapan vatandaşların ilk önce soluğu diyetisyenlerde aldıklarını ve son 1 haftadır yoğun taleple karşı karşıya kaldıklarının altını çizerek sağlıklı kilo vermek isteyen onlarca vatandaşın randevu talebinde bulunduğunu söyledi.

Obeziteye zemin hazırlanıyor

Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin obez ve her 3 kişiden 1'inin şişman olduğunu da belirten Daloğlu, salgın döneminde alınan kiloların obezetiye zemin hazırladığını açıkladı.

Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Haber
Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde yasakların kaldırılması var
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Define söylentisine kurban edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden 60 yaşındaki sapık tutuklandı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse...
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Mustafa Şentop Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Beyazıt Öztürk İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Beşiktaş Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Diyetisyenlere randevu patlaması, telefonları hiç susmuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:19:35. #1.14#
title