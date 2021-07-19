Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Haberler | Sağlık

Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı Kurban Bayramında et tüketimin artmasıyla birlikte günlük beslenme alışkanlarının dışına çıkılırken, kırmızı et dengeli tüketilmediği takdirde birtakım sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı

KONYA - Kurban Bayramında et tüketimin artmasıyla birlikte günlük beslenme alışkanlarının dışına çıkılırken, kırmızı et dengeli tüketilmediği takdirde birtakım sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diyetisyen Merve Sena Nazlı, öğünlerde tüketilen ette kesinlikle porsiyon kontrolü yapılması konusunda uyarılarda bulundu.

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, Kurban Bayramında nasıl beslenilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Bayram sabahı ilk öğünde et tüketimi yerine daha hafif besinlerin tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Nazlı, "Kırmızı et protein açısında oldukça zengin bir besindir. Aynı zamanda demir, çinko, magnezyum da içerir. Sağlıklı bir besin ama porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Fazla miktarda tüketildiği zaman doymuş yağ içeriği ve kolesterol içeriği fazla olduğu için özellikle kalp damar hastalıklarına hatta kalp krizine kadar gidebiliyor. Bayramda güne kavurma ve etlerle başlamak yerine daha sade kahvaltı ile başlamak bu mide problemlerin önüne geçmemize yardımcı olacaktır. Kahvaltıda da yumurta yerine çünkü kırmızı et de tüketeceğimiz için fazla kolesterol almamak için az yağlı peynir, yeşillik, domates, ceviz ve esmer ekmek gibi hafif bir kahvaltı yapılabilir" dedi.

"Bayram ziyaretlerine kesinlikle aç gitmeyin"

Bayram ziyaretlerine kesinlikle aç gidilmemesi tavsiyesinde bulunan Nazlı, "Çünkü aç gittiğimiz zaman kan şekerimiz düşük olduğu için orada verilen besinlerin hepsini tüketiyoruz. Bunun ardından da kan şekerimiz bir anda yükseliyor. Daha sonra tekrar düşmeye başlıyor. Bir sonraki gittiğiniz yerde de kalan tabağın hepsini bitirmiş oluyorsunuz, bu da bir kısır döngüye giriyor. O yüzden ara öğün yapmayı ihmal etmemek gerekiyor. Meyve tüketimi bayramda biraz azalıyor ama yanımızda çantamızda taşımamızda fayda oluyor" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, yürüyüşlere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çünkü sindirim sorunları yaşıyoruz. Akşam yemeklerinden sonra 30 veya 40 dakikalık yürüyüşler gayet iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı
Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı
Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı
Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Fahrettin Koca Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Yener Hakan Sabancı Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Alper Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyetisyenlerden et tüketiminde porsiyon kontrolü uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.07.2021 16:10:50. #1.13#

title