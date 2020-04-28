Diyetisyen Zünbülcan: Çölyak hastaları iftarda baklagil çorbaları tüketmeli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyetisyen Zünbülcan: Çölyak hastaları iftarda baklagil çorbaları tüketmeli

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, glüten içeren besinleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazan ayı boyunca beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, iftarda baklagil çorbaları tüketmelerini tavsiye etti.

Diyetisyen Zünbülcan: Çölyak hastaları iftarda baklagil çorbaları tüketmeli
28.04.2020 08:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 08:08

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, glüten içeren besinleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazan ayı boyunca beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, iftarda baklagil çorbaları tüketmelerini tavsiye etti.

Diyetisyen Deniz Zünbülcan, ramazan ayı nedeniyle çölyak hastalarına dikkat etmeleri gereken beslenme önerilerinde bulundu. Glütenli ürünleri tüketemeyen çölyak hastalarının ramazan ayı boyunca, kinoa unundan yapılan ekmek yemesi gerektiğini belirten Zünbülcan, "Kinoa unundan yapılan ekmek dışında marketlerde satılan glütensiz diğer ekmek çeşitlerini de tercih edebilirler. Patates püresini veya haşlamasını iftarda yemeklerinin yanında ekmek yerine kullanabilirler. Baklagil çorbaları iftar için iyi bir alternatif. Çünkü unlu çorbalar glüten içermekte. İftarda, özellikle mercimek çorbası iyi bir alternatif. Dikkat edilmesi gereken nokta, çorbalara unla kıvam verilmemiş olması. Hazır çorbalarda un olma ihtimali yüksek. Çölyak hastaları unlu çorba içmemeye özen göstermeli. Bu nedenle ramazan ayı boyunca baklagillerden yapılan çorbalar tüketilebilir" diye konuştu.

HURMA TÜKETİLEBİLİRÇölyak hastalarının meyve tüketimine dikkat etmesi gerektiğini de vurgulayan Zünbülcan, "Ramazan günlerinde hurma, çölyak hastalarının beslenmelerine koyabilecekleri bir meyve. Biz bu süreçte kuru meyvelerin kullanılabileceğini söylüyoruz ancak önemli olan bu meyvelerin pakete girmemesi. Paketli bir kuruyemişse üzerinde glüten içerip, içerilmediği kontrol edilmeli" dedi.Çölyak hastalarının ramazan sürecinde vücutlarını susuz bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Zünbülcan, şöyle devam etti: "Bu nedenle su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Çölyak hastaları hem sahurda, hem iftarda fazla baharatlı, tuzlu ve şekerli besinlerden, gün içinde hem acıkmamak hem de susamamak için uzak durmalıdır."

Sadece besinlerde değil, karton bardaklar, diş macunları, kremler ve rujlarda da glütenin olduğuna dikkati çeken Zünbülcan, çölyak hastalarının bu ürünlere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı Haberler
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti Haberler
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, 1 kg unun içine para gizleyerek vatandaşlara yardım etti
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek
Hollandalı futbolcu Babel'den Galatasaray'a gönderme: Ben bitti demeden bitmeyecek
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
ABD'de 27 Nisan itibariyle koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
'BM anlaşması hükmünü yitirdi' diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
"BM anlaşması hükmünü yitirdi" diyen darbeci Hafter, kendini devlet başkanı ilan etti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
İçişleri Bakanı Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek: Ali Erbaş hocamızı seviyoruz
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Engin Altay Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Aslı Enver Cem Yılmaz Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Podolski Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Diyetisyen Zünbülcan: Çölyak hastaları iftarda baklagil çorbaları tüketmeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 08:19:34. #1.14#
title