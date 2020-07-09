Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"
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Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor" Diyetisyen Merve Sena Nazlı, pandemi süreci ve Ramazan ayında paketli gıda kullanımındaki artışın kiloya yansıdığını ifade ederek, bozulan uyku düzeninin yeniden düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

09.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:51

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

KONYA - Diyetisyen Merve Sena Nazlı, pandemi süreci ve Ramazan ayında paketli gıda kullanımındaki artışın kiloya yansıdığını ifade ederek, bozulan uyku düzeninin yeniden düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten kaynaklı herkesin zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Yoğun bir stres altında olunduğunu ifade eden Diytetisyen Merve Sena Nazlı, "Özellikle 3 ay evde kaldığımız süreç içerisinde maalesef hayatımız tamamen değişti. Uyku düzenimiz başta olmak üzere yeme alışkanlıklarımız ve hareketsiz yaşamdan kaynaklı kilo artışları yaşadık. Evde kaldığımız bu süreç içerisinde biraz da televizyon karşısında filmlerle beraber vakit geçirmeye çalıştık. Bunları yaparken de maalesef paketli gıda tüketimimiz artış gösterdi. Evde yapacağımız aktiviteler çok az olduğu için aslında mutfakta vakit geçirmemiz arttı" dedi.

Pandemi sürecinde herkesin evinde ekmek yapmaya başladığını kaydeden Diyetisyen Nazlı, "Evde ekmek yapmak çok sağlıklı ama biz taze olduğu için biz miktarını artırarak tükettik. Sadece ekmekle yapmadık, pasta, börek ve hamur işleri gibi kalorisi çok yüksek besinlerin tüketimini de artırdık. Buna bağlı olarak da maalesef ki hareketimiz azaldı. Hareketimiz sadece haftanın belli günleri hızlı bir şekilde markete gidip dönmek oldu. Onun dışında evde spor hareketleri yapanlar var ama onlar daha az bir kısım. Buna bağlı olarak da tartıda artış gördük" ifadelerini kullandı.

"Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Metabolizma için en önemli olan şeylerden bir tanesinin uyku olacağını ifade eden Merve Sena Nazlı, "Uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Özellikle sabaha kadar oturmalar Ramazan döneminden sonra arttı ve bu düzeni hala oturtamadık. Bu yüzden de metabolizma yavaşladı ve tartıda kilo artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Yeni normal hayatımızda artık en önemli şeylerden bir tanesi uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor. Gece özellikle 11 ile 3 arası uykuda olduğumuz zaman melatonin hormonu salgılıyoruz. Bu metabolizmamızın hızlanması konusunda bize yardımcı olacak. O yüzden uykumuzu mutlaka en geç 12 gibi belirleyelim. 12'de zaten yatarsak birazcık daha erken kalkmaya başlayacağız ve öğün düzenlerimiz mutlaka olsun. Kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği gibi. Mutlaka aralarda ara öğün yapalım. Çünkü metabolizmanın hızlanması konusunda da oldukça önemli olacak" diye konuştu.

Ara öğünde tabi ki paketli gıdalar tüketmek yerine meyve, süt, ceviz, badem ve fındığın tercih edilebileceğini belirten Nazlı, "Çok sıcak olduğu için birazcık daha aslında gazlı içecekler tüketimimiz ve dondurma tüketimimiz de artıyor. Asitli, gazlı içecekler yerine maden suyu, ayran tercih edersek daha iyi olacak bizim açımızdan. Dondurma da tüketebiliriz ama dışı çikolata kaplı olanlardan değil, daha sade olanları tercih edebiliriz. Hareketi mutlaka hayatımıza koyalım. Günlük 30 dakikalık tempolu yürüyüşler oldukça önemli olacak. Mutlaka D vitamini alalım, o yüzden de 10 dakikalık mutlaka el bileklerimizi güneşe maruz bırakmamız metabolizmamızın hızlanması açısından yapabileceğimiz altın değerinde öğütler olmuş olacak" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Nazlı: 'Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor'

Kaynak: İHA

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