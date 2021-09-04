Diyetisyen Kübra Tekay: "Yağlar ölçülü tüketilirse kilo aldırmaz, kilonun korunmasına yardımcı olur"

Diyetisyen Kübra Tekay: "Yağlar ölçülü tüketilirse kilo aldırmaz, kilonun korunmasına yardımcı olur" Günlük alınan enerjinin yaklaşık yüzde 30'unun yağ olduğunu belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Karbonhidratlarda olduğu gibi ölçülü ve doğru...

Diyetisyen Kübra Tekay: "Yağlar ölçülü tüketilirse kilo aldırmaz, kilonun korunmasına yardımcı olur"

ELAZIĞ - Günlük alınan enerjinin yaklaşık yüzde 30'unun yağ olduğunu belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Karbonhidratlarda olduğu gibi ölçülü ve doğru kaynaklardan alınan yağlar kilo yapmaz, aksine iştah kontrolünü sağladıkları için kilo kontrolüne yardımcı olurlar. Ayrıca yağlar, vitaminleri eriterek vücut tarafından emilmelerini sağladıklarından çok önemlidir" dedi.

Karbonhidratlar ve yağlar hakkında bilgi vererek tüketilen yağların dost mu düşman mı olunduğunun bilinmesi gerektiğini aktaran Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Diyette doğru sanılıp yapılan yanlışlar arasında 'Ekmeği tamamen kestim yağ veya yağlı ürünler tüketmiyorum' gibi cümleler gelmektedir. Ölçülü miktarda ve doğru kaynaklardan alınan karbonhidratlar aslında size kilo yapmaz, kilonuzu korumaya yardımcı olur. Yağlar da tıpkı karbonhidratlarda olduğu gibi ölçülü ve doğru kaynaklardan alınırsa kilo yapmazlar, aksine iştah kontrolünü sağladıkları için kilo kontrolüne yardımcı olurlar. Ayrıca yağlar, vitaminleri eriterek vücut tarafından emilmelerini sağladıklarından çok önemlidir" diye konuştu.

Enerjinin yüzde 30'u yağlardan gelmeli

Günlük alınan enerjinin yaklaşık yüzde 30'unun yağlardan gelmesini istediklerini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Aldığımız yağ oranının 3'te bir katı yağlardan 3'te ikisinin ise sıvı yağlardan alınmasını öneriyoruz. Zeytinyağı pahalı ben kullanamıyorum diyen varsa sıvı yağ dilimimizin yarısını ayçiçek yağından yarısını da zeytinyağından kullanabilirsiniz. Zeytinyağı bizim için çok değerli bir Omega-3 kaynağıdır" şeklinde konuştu.

"Kalori önemli ise yeşil zeytin, bağışıklık için siyah zeytini tercih edin"

Kalp sağlığı ve kardiyovasküler bütünlük için EPA, göz sağlığı, beynin zihinsel gelişimi için DHA Omega-3 kaynaklarının alt gruplar olduğunu ifade eden Tekay, "Zeytinyağının yanı sıra balıklar, kuruyemiş, Chia tohumu, keten tohumu ve avokado da çok değerli Omega-3 kaynaklarıdır. Özelikle kansere karşı koruyuculuk ve kadın sağlığı için avokadoyu sofralarımıza yavaş yavaş eklememiz gerekiyor. Chia tohumunu salatalara, çorbalara, yoğurda katıp tüketebilirsiniz. Chia tohumu pahalı diyorsanız, daha uygun fiyata keten tohumunu öğütülmüş şekilde bir çay kaşığı kadar çorbalara, yoğurda ve salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz. Biz zeytini de çok güzel bir yağ grubu besin olarak biliyoruz. Kaloriyi önemsiyorsanız, yeşil zeytini ama bağışıklık için daha iyi olsun diyorsanız siyah zeytini önermekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Kuruyemişleri çiğ tüketin"

Kuruyemişlerin kavrulmamışlarının çiğ halde ölçülü bir şekilde tüketilmesini öneren Tekay, "Yumurtayı da eğer doktorunuz yasaklamıyorsa, her gün tüketilmesini öneriyoruz. Ayçiçek yağı ve mısırözü yağlarını çok fazla tüketiyorsanız ve fazla ısıya maruz bırakıp kullanıyorsanız, maalesef trans yağdan farkları kalmıyor. Bu yüzden çok fazla da kullanımı önermiyoruz. Yağın kullanımından ziyade saklama koşulları da bizim için çok önemli. Eğer yüksek ısılara maruz bırakıyor, güneş ile oksitlenmesine neden oluyor veya hava almasına neden oluyorsanız bu yağlar bizim için bir plastikten farksız hale gelmektedir. Bu yüzden sıvı yağ gibi yağları koyu renkli cam şişelerde hava almayacak şeklide ve ocaklarınızın uzaklarında saklamanızı önermekteyiz. Tereyağı gibi katı yağ gruplarını ise dolaplarınızda saklamayı öneriyoruz. Kardiyovasküler hastalıklar obezite, diyabet, kronik infalamasyon hastalıklarının asıl nedeni yağlar değil yüksek miktarda alınan karbonhidrat, glikoz şurupları ve trans yağlardır. Paketli gıdalarda 'trans yağ yoktur' ibaresini aramanızı, yüksek ısılara maruz kalmış ürünleri ve fast-food gıdaların tüketimini en aza indirmenizi öneriyoruz. Gelişme çağında ve büyüme çağında çocuklarınız varsa yarım yağlı ya da yağsız ürünler kullanmanızı önermiyoruz. Eğer doktorunuz yasaklamadıysa veya obezite gibi bir problem yaşamıyorsanız veya bir hastalığınız yoksa, tam yağlı süt ve süt ürünleri kullanmanızı öneriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu