Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar! - Haberler
Diyetisyen, Başakşehir, Güncel, Haber

Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar!

Başakşehir Kulübü Diyetisyeni Duygu Gencel, korona virüs nedeniyle evlerine çekilen futbolcuların beslenme ve uyku saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Oyuncular kas kütlelerini korumak ve bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları için bu şartlarda karbonhidratı biraz aza indirgeyip;

24.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:10
Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar!

Başakşehir Kulübü Diyetisyeni Duygu Gencel, korona virüs nedeniyle evlerine çekilen futbolcuların beslenme ve uyku saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Oyuncular kas kütlelerini korumak ve bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları için bu şartlarda karbonhidratı biraz aza indirgeyip; sebze, meyve ve Omega 3 takviyeli besinler tüketmeliler" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle yeşil sahadan ve takım idmanlarından uzak kalan futbolcular, evlerinde bireysel çalışmalarını sürdürürken, Başakşehir Kulübü Diyetisyeni Duygu Gencel'dan oyunculara önemli mesajlar geldi. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Gencel, evlerinde çekilen futbolcuların bu süre zarfında doğru beslenmeleri gerektiğine dikkat çekti. Futbolcuların kas kütlelerini kaybetmemeleri için beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Gencel, "Beslenme sporcular için her dönemde çok gerekli. Kulüp bünyesinde, normal lig sürecinde antrenmanlara özgü protokoller gerçekleştiriyoruz. Maç öncesi, maç günü ya da idmanlara özgü beslenmeler oldukça farklılaşıyor. Menüler buna uygun olarak hazırlanıyor. Futbolcuların kas kütlelerini kontrol etmeleri için beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Futbolcuların antrenmanları azalsa bile belli periyotlarda beslenmeleri, oyuncuların kas kütlelerini güçlü tutan bir durum. Şu an mevcut şartlarda futbolcuların maç yoğunlukları yok ama yine de daha düşük kalorilerde daha planlı beslenmeleri, doğru besin gruplarını almaları futbolcular için çok önemli" diye konuştu.

"BU DÖNEM OMEGA 3'ÜN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Futbolcuların beslenme saatleri için doğru bir düzen oturtmaları gerektiğini söyleyen Gencel, "Sporcuların mutlaka saat düzenini oluşturmaları gerekiyor. Belki 3-4 öğün olmasa bile en azından saat planlamalarının hep aynı zamanda olması gerekiyor. Biz, sporcularda karbonhidratları çok istiyoruz özellikle maç günü ya da maçtan önceki gün yaptığımız protokollerde. Ama şu süre zarfında biraz daha bunları kısıtlayıp, biraz daha sebze-meyve ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz. İki öğünde de mutlaka hayvansal ya da bitkisel olacak şekilde protein almaları önemli. Bu hem bağışıklık hem de kas kütlelerini korumak için sporcular adına çok daha iyi olacaktır. Bu dönemde proteinler ön plana çıkıyor. Omega 3'ün varlığı çok önemli. Çünkü Omega 3 bünye için çok önemli bir bileşim. Bu da balıkta daha çok var. Biz bu sürçte haftanın iki günü mutlaka futbolculara balık öneriyoruz. Bitkisel proteinlerde de haftanın iki günü mercimek, kuru bakla gibi besinlere yer verebilirler. Bu süreçte yine çinko gibi e vitamini gibi bazı yapılar da ön plana çıkıyor. Bunlar genelde yağlı kuru yemişlerde var. Ama bu kavrulmamış ve tuzsuz olması gerekiyor. Ceviz, badem gibi kuru yemişleri de günlük 30 gram mutlaka ara öğünlerinde almaları gerekiyor. Bu dönemde çok dikkat etmeleri gereken şey tabaklarının büyük kısmını sebze ve meyvelerle doldurmaları gerekiyor. Burada da meyve sularını çok önermiyoruz. Taze sıkılmış meyve suları sporcuları antrenman sonrası evet toparlanmalarını hızlandırıyor ama şu dönemde meyvenin kendisini yemelerini istiyoruz. Günlük 4-5 porsiyon meyve tüketmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"UYKU DÜZENLERİNİ KORUMALILAR"

Beslenme kadar futbolcuların evde kaldıkları sürede uyku düzenlerine de dikkat etmeleri gerektiğini belirten Gencel, "Uyku en önemli basamak. İyi beslenme kadar, iyi dinlenmeleri de önemli. Kas kütlelerinin ve performanslarının yapısı dinlenme oluyor. Bu nedenle saat dilimlerini bozmamaları gerekiyor. Şu an yoğun antrenman yapmasalar bile var olan kas kütlelerini ve performanslarını kaybetmemek için geç saatlere kadar uyanık kalmaları ya da öğle saatlerine kadar uyumaları bağışıklıklarını da düşüren bir konu. Bunu yapan oyuncuların dikkat etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZA BİLGİLENDİRME VİDEOLARI GÖNDERDİK"

Futbolcuları bıraktıkları kilolarda karşılamak istediklerini söyleyen Gencel, "Kulüp olarak özellikle sıkı şekilde belli periyotlarda sporcuların kilolarını takip ediyoruz. Futbolcular da hangi kilo ağırlıklarında en iyi performansını verdiklerini biliyorlar. Biz bu süre sonunda onları bu kilolarda bekliyor. Biz bütün futbolcularımıza ve akademimize bir video ile bilgilendirme gönderdik. Biz ligler başladığında da rutinimize başlayacağımızı düşünüyoruz" dedi. Futbolcuların bu salgın sonrası destek alabileceklerini de belirten Gencel, "Ruhsal sağlığımız, beslenme ve motivasyonda çok önemli bir rol oynuyor. Sadece bu sürede değil normal şartlarda da bu önemli. Bu sürede sporcunun biraz düzeni bozulduysa bir destek alması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ TABLOLAR İÇİN PLANLARIMIZ HAZIR"

Virüs süreci sonrası her türlü olumsuz tabloya karşı planlarının hazır olduklarını açıklayan Gencel, "Kulüp bünyesinde beslenme çok ön planda tutuluyor. En kaliteli besine, en hijyenik besine dikkat ediyoruz. Korona virüs sürecinden sonra belki bir futbolcumuzun kondisyonunun düşmesi ya da beklediğimiz kilo ağırlığında gelmeme durumu olabilir. Bu olursa yeni beslenme planlaması konusunda da düşündüğümüz stratejiler var. Ama biz takibimizi yapıyoruz. Amacımız onları beklediğimiz kilo aralığında bulmak" dedi.

"MEVCUT ŞARTLARDA KARBONHİDRAT İLGİMİZİ BİRAZ AZALTABİLİRİZ"

Futbolcuların yemek tabaklarını renkli gıdaları seçmeleri gerektiğini söyleyen Gencel, "Özellikle sporcuların bu süreçte düzenlerini bozmamaları gerekiyor. Saat planlamalarına uyarak belli öğün planlaması ile çeşitli tabaklar oluşturmaları gerekiyor. Bu tabakların içinde protein, sebze-meyvelerin olması gerekiyor. Yani renkli tabaklar olmalı. Bu bağışıklıkları ve kas kütleleri için çok çok kıymetli. Burada koruyucu besinlere de yer verilebilir. Renkli beslenmeleri bağışıklıklarını çok koruyacaktır. Bu virüsten de koruyacaktır. Saatli beslenmeleri, uyku kalitelerini bozmamaları gerekiyor. Şu an takım idmanları ve maçlar olmadığı için, bireysel antrenmanlar yaptıkları için biraz karbonhidrat ilgimizi biraz azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

(Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haberler
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı Haberler
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aslı Enver Acun Ilıcalı Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Malcolm Thomas Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Diyetisyen Duygu Gencel'den futbolculara önemli mesajlar! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 11:24:50. #1.14#
title