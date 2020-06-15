Diyet yapmadan karantina kilolarınızdan kurtulun
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Diyet yapmadan karantina kilolarınızdan kurtulun

Çoğumuz bu karantina süresi boyunca yaptığı kadar, yemek yapmamıştır. Vaktimiz bol diye en meşakkatli yemekleri bile denedik. Aileyle birlikte sofraya oturmanın keyfini zengin sofralarda çıkarttık. Dizi veya film izlerken, kontrolsüzce abur cubura daldık. Şimdi yaşadığımız o lezzetli anların sonucu fazla yağlarla yüzleşme zamanı.

Diyet yapmadan karantina kilolarınızdan kurtulun
15.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:03

Havaların ısınmasıyla, kalın kıyafetler raflara kalkınca, alınan kilolar ortaya çıktı. Şimdi bu yağlardan kurtulma zamanı. Hayatınıza sokması kolay tüyolarla, size yardımcı olabilirim.

Öncelikle hızlı yemek yemeyi bırakın. Lokmalarınızı uzun uzun çiğneyin. Her lokmanızı çiğneme sayışınıza bakın, 3 veya 5. Ama ideali 15 kere çiğnemeniz. Bu şekilde aldığınız besinler tükürük sayesinde iyice parçalanıyor ve sindirim sisteminize az yük biniyor.

Akşam geç saatte yenilen her lokmanın vücuttan atılımı ve yakımı zorlaşıyor. Bunun için 7'den sonra bir şey yememek lazım. Özellikle de meyve dahil olmak üzere tatlı besinler. Vücudu belli bir saatten sonra kendi metabolik işleyişini yapabilmesi için rahat bırakmalıyız.

Yediğiniz her lokmayı yazın. Evet yanlış okumadınız, ağzınıza attığınız bir kiraz tanesini bile not edin. Yediklerinizi yazmak %30'a kadar yemenizi azaltacaktır. Ama kendinizi kandırmayın sakın, hile yapmadan her şeyi yazın. 2-3 gün içinde yediğiniz miktarın azaldığını göreceksiniz. İster bir deftere isterseniz, telefonunuzda bir yere, ama muhakkak yazın.

Sabah uyandığınız zaman 50 kere zıplayın. Miskinliğinizin bir anda dağıldığını, daha enerjik bir hale geldiğinizi göreceksiniz. Çünkü vücudunuza çalış emri veriyorsunuz. Vücudunuzda dolaşımı canlandırıyorsunuz. Bunun üzerine yapabiliyorsanız, plank yapın. ( Doğru yapılışını görmek için internetten video izleyebilirsiniz) Toplam 5 dakika bile harcamadan, vücudunuza az ama öz hareket yaptırmış olacaksınız.

Canınız bir şeyler yemek istediğinde, önce biraz su için. Çünkü eksikliğini hissettiğiniz, yemek değil su olabilir. Ayrıca metabolizmanızın düzgün çalışması için, günde 8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Suyu içmekte zorlanıyorsanız, içine limon ve nane atabilirsiniz. Hem tadı daha güzel olacaktır, hem de suyun faydasını arttıracaksınız.

Televizyon izlerken, kitap okurken veya koltukta oturduğunuz herhangi bir süreçte, dizlerinizin arasına bir kırlent alarak sıkın. Oturduğunuz yerden bacaklarınızı çalıştırmış olacaksınız.

Ambalaja girmiş gıda tüketmemeye gayret gösterin. Yedikleriniz kalori değil, besleyici değerleri önemlidir. Ambalajlı gıdaların da kalorisi düşük olsa da, bir faydası yoktur. 1 paket diyet bisküvi yemek yerine, 1 kâse kiraz yemeniz daha iyidir. Yemeklerinizde tablet et suları yerine, kendi kaynattığınız et sularını kullanın. Ketçap yerine, kendi yapacağınız domates sosunu tercih edin.

Yukarıda saydığım yöntemleri uygulamak çok kolay, belki ilk başta zorlanacaksınız ama sonunda uygulamasının çok kolay olduğunu göreceksiniz.Hayatınıza sokunca da, kilo vermenin ne kadar kolaylaştığını bizzat göreceksiniz. Kendinize 1 haftalık deneme süresi tanıyın ve kilo vermek için gramaj hesaplı, özel hazırlanmış yemeklerle diyet yapmak zorunda olmadığınızı görün.

İşletmeci & Güzellik Editörü - Esen Soydan
Esen Soydan
İşletmeci & Güzellik Editörü

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