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Diyet içecekte Çin kaynaklı tatlandırıcı darboğazı

Diyet veya sıfır şeker içeren içecek üreticileri Çin kaynaklı tedarikte sıkıntı yaşamaya başladı.

03.03.2020 04:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 04:57
Diyet içecekte Çin kaynaklı tatlandırıcı darboğazı

Diyet veya sıfır şeker içeren içecek üreticileri Çin kaynaklı tedarikte sıkıntı yaşamaya başladı. Uzun vadeli aksamaya hazırlanan , acil tedbirler almak üzere plan yaptığını açıkladı. Türkiye'de ise son yedi yılda yüksek yoğunluklu şeker ithalatı dolar bazında yüzde 21.6 artmış durumda.

Kaynak: Dunya.com

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