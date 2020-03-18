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Diyarbakır, Balıkesir, Türkiye, Genç, Spor

Diyarbekirsporlu karateci Türkiye ikincisi oldu

Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de devam ediyor.

18.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:10
Diyarbekirsporlu karateci Türkiye ikincisi oldu

Okullararası Karate Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de devam ediyor. 60 kiloda mindere çıkan Diyarbekirspor'un lisanslı sporcusu Amine Akçakmak Türkiye ikincisi oldu.

Diyarbekirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Balıkesir'de devam eden Okulararası Karate Türkiye Şampiyonasında önemli bir haber aldıklarını söyledi. Avşar, Türkiye'nin en iyi genç ve gelecek vadeden sporcularının yer aldığı müsabakalarda Amine Akçakmak'ın Türkiye ikincisi olduğunu belirtti. Avşar şöyle dedi:

"Futbolun yanı sıra diğer spor branşlarına da önem veriyoruz. Karate branşında sporcumuz olan Amine Akçakmak, Okulararası Karate Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler elde ettiği bilgisini arkadaşlarımız bize ulaştırdı. Genç ve başarılı sporcumuz Balıkesir'de Türkiye ikincisi olmuş. Daha kendisiyle görüşemedik. Yakında Diyarbakır'da olacak. Kendisini ağırlamak ve tebrik etmek istiyoruz. Şampiyonanın hemen ardından kendisini kabul edeceğiz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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