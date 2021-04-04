Diyarbekirspor'un deplasman rekoru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbekirspor'un deplasman rekoru

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbekirspor'un deplasman rekoru

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, 145 takımın mücadele ettiği Türkiye profesyonel futbol liglerinde bu sezon deplasmanda yenilgi almayan 2 takımdan biri oldu.

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, 145 takımın mücadele ettiği Türkiye profesyonel futbol liglerinde bu sezon deplasmanda yenilgi almayan 2 takımdan biri oldu.

Yeşil-kırmızılı takım, deplasmanda kalesinde sadece 2 gol görerek aynı zamanda bu alanda Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı oldu. Son 5 haftaya en yakın takipçisinin 2 puan önünde lider giren Diyarbekirspor rekor üstüne rekora imza atıyor. 3. Ligdeki 67 takım arasında en fazla puan toplayan ve en az gol yiyen Şenol Demir'in öğrencileri, 4 grup arasında deplasmanda yenilgi almayan tek takım unvanını elinde bulunduruyor.

145 takımdan oluşan Türkiye liglerinde deplasmanda yenilmeyen bir diğer takım ise Manisa Futbol Kulübü. Bu sezon tüm liglerde deplasmanda en az gol yiyen takım ise kalesinde sadece 2 gol gören Diyarbekirspor oldu. 12 deplasman maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik alan Diyarbekirspor bu alanda hanesine 28 puan yazdırdı. Teknik direktör Şenol Demir takımın başında çıktığı 35 maçta bir kez yenilirken deplasmanda hiç yenilmeyerek kırılması güç bir rekora imza attı.

"Başarının nedeni disiplin"

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, deplasmanda elde edilen başarının takım disiplinine bağlı olmalarından kaynaklandığını söyledi. Avşar, "Genel olarak son 8 yılın en iyi performansını sergiliyoruz takım olarak. 25 maçta sadece 2 kez yenildik. Deplasmanda bileğimiz bükülmedi. Şampiyonluk için kenetlendik. Kalan 5 maçımızı kazanıp rekorlarla beraber şampiyonluğu kentimize kazandıracağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burcu Biricik Caner Cindoruk Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbekirspor'un deplasman rekoru - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 12:19:00. #1.16#
title