Diyarbekirspor Umut Dilek'i de Transfer Etti

DİYARBAKIR (İHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor, son transferini forvetten yana kullandı. Yeşil kırmızılı kulüp, birinci transfer dönemini, Kemerspor 2003'den Umut Dilek'i renklerine bağlayarak kapattı.



Diyarbekirspor'a transfer olan Umut Dilek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hedefinin yeni takımında başarılı olmak olduğunu söyledi. Dilek, "Bana kucak açan başta başkanımız Fevzi İlhanlı'ya ve Diyarbekirspor camiasına teşekkür ederim. Bundan sonra Diyarbekirspor'un başarısı için ter döküp gollerimi şampiyonluk için atacağım. Evime geldiğim için mutluyum. İnşallah taraftarlarımız ile birlikte nice şampiyonluklar göreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR