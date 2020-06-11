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Diyarbekirspor TFF'yi göreve çağırdı

Diyarbekirspor Kulübü Yönetimi, "Liglerin oynanmasını istemiyoruz" diye açıklama yapan 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can'a sert tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdı.

Diyarbekirspor TFF'yi göreve çağırdı
11.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:53

Diyarbekirspor Kulübü Yönetimi, "Liglerin oynanmasını istemiyoruz" diye açıklama yapan 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can'a sert tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdı.

Aynı zamanda Kırklarelispor Başkanı olan Volkan Can'ın küme düşme hattında yer alan kendi takımını kurtarmak için böyle bir talepte bulunduğunu belirten Diyarbekirspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, kendi görüşlerine başvurulmadan Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüpler adına görüşülmesinin skandal olduğunu söyledi. Avşar, "Bizim görüşümüzü almadan açıklama yapmak ve federasyondan liglerin iptal edilmesini talep etmek kimsenin haddine değildir. Kim size bu yetkiyi verdi? Kendi takımınız küme düşme tehlikesi yaşıyor diye siz herkes adına fikir beyan edemezsiniz. Siz kendinizi kurtaracaksınız, peki biz ne olacağız? Diyarbakır, 2 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan bir kent. Diyabekirspor hedefleri olan bir takım. Bizler bunu baştan beri söylüyoruz, kimse mağdur olmasın. Eğer ligler oynanmayacaksa ilk 2 sıradaki takımlar ve 9 sıradaki takımlar Play-Off oynasın. Diyarbekirspor olarak Play-Off'la aramızda sadece 1 puan olduğunu belirtmek isterim. TFF'nin görevini en iyi şekilde yapmalarını, bizleri mağdur etmemelerini istiyoruz. Aksi taktirde tüm yaşayacağımız mağduriyetin tek sorumlusu şehir olarak hedef göstereceğimiz TFF'dir. Hedefi olan takımlar ve harcadıkları paralar ne olacak? Kulüpler sizin oyuncağınız değildir. TFF'yi göreve davet ediyoruz. O zaman bizim kaybolan haklarımız ve zararımız telafi edilsin. Bunların derdi insan sağlığı değil, dertleri kendilerini kurtarmak. Başından beri ifade ettiğimiz üzere sağlık her şeyden önemlidir ve devletimiz ne karar alırsa uyarız. Ancak gelinen aşamada federasyon, liglerin oynanmasına karar vermişken ve bizler de harcama yaparak hazırlık yaptığımız durumda birilerinin böyle senaryolar icat etmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu bu sorumsuzluğa dur demelidir. Federasyonu göreve davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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