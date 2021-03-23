Diyarbekirspor şampiyonluk için kazanmak istiyor
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Diyarbekirspor şampiyonluk için kazanmak istiyor

23.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:20
Diyarbekirspor şampiyonluk için kazanmak istiyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, yarın kendi sahasında Fatsa Belediyespor'la yapacağı maçtan 3 puanla ayrılarak son 6 haftaya avantajlı girmek istiyor.

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, yarın kendi sahasında Fatsa Belediyespor'la yapacağı maçtan 3 puanla ayrılarak son 6 haftaya avantajlı girmek istiyor. Nefeslerin tutulacağı karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta 51 puanla lider durumda yer alan Diyarbekirspor, 24. hafta karşılaşmasında ligin orta sıralarında yer alan Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'la yapacağı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak bu süreçte 18 puan toplayan Şenol Demir'in öğrencileri 32 puana sahip olan rakibini yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-kırmızılı takım maç saatini beklemeye başladı.

Diyarbakır Stadında saat 14.00'da başlayacak maçı hakem Eren Gökmen yönetecek. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor şampiyonluk için kazanmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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