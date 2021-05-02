Diyarbekirspor şampiyon oldu
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Diyarbekirspor şampiyon oldu

Diyarbekirspor şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son haftaya Bucaspor 1928'in 3 puan önünde lider giren Diyarbekirspor, 2. Lig'e yükselmesi için yeterli olan 1 puanı İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'dan alarak mutlu sona ulaştı.

Son haftaya Bucaspor 1928'in 3 puan önünde lider giren Diyarbekirspor, 2. Lig'e yükselmesi için yeterli olan 1 puanı İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor'dan alarak mutlu sona ulaştı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta son haftaya 67 puanla zirvede giren Diyarbekirspor, 47 puanla 5'inci sırada giren ve Play-Off için en az 1 puana ihtiyacı olan Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını İstanbul'da paylaştı. Arnavutköy Bolluca Stadı'nda saat 15.00'da başlayan maç golsüz berabere sonuçlandı ve Diyarbekirspor şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi.

Müsabakanın bitiş düdüğüyle Diyarbekirspor cephesinde bayram havası yaşandı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler uzun süre şampiyonluk sevinci yaşadı. Bazı yöneticiler ve futbolcular omuzlara alındı. Sevinç yumağının ardından Diyarbekirspor, şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin elinden aldı.

Diyarbekirspor'un şampiyon olması sosyal medyada da yankı buldu. Birçok sosyal medya platformunda yeşil-kırmızılı takımın başarısı kutlandı. Taraftarlar elde edilen başarılardan dolayı futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler için kutlama mesajı yayımladı.

Hendek'e gidilecek

Diyarbekirspor, geceyi İstanbul'da geçirecek ve yarın Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret edecek. Diyarbekirspor, bayramdan sonra Diyarbakır'da korona virüs önlemleri altında şampiyonluk kutlaması yapmayı planlıyor.

Diyarbekirspor'un 68 puanla lider olarak tamamladığı ligde Play Off'a kalan takımlarda belli oldu. Ligi ikinci sırada tamamlayan Bucaspor 1928, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ofspor ve Arnavutköy Belediyespor play off oynamaya hak kazanan takımlar oldu.

Misli.com 3. Lig'de bugün oynanan son hafta maçları sonucunda 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 4. Grup'ta Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor şampiyon olarak Misli.com 2. Lig'e yükselmeye hak kazandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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