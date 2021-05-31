Diyarbekirspor şampiyon kadroyu bozmayacak
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Diyarbekirspor şampiyon kadroyu bozmayacak

Diyarbekirspor şampiyon kadroyu bozmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Ligin yeni ekibi Diyarbekirspor'un kulüp başkanı Turan İlgin, geçen sezon 3. Lig'de şampiyon olan kadronun iskeletini koruyarak kaliteli ve takımı hedefine uygun isimleri transfer edeceklerini söyledi.

Misli.com 2. Ligin yeni ekibi Diyarbekirspor'un kulüp başkanı Turan İlgin, geçen sezon 3. Lig'de şampiyon olan kadronun iskeletini koruyarak kaliteli ve takımı hedefine uygun isimleri transfer edeceklerini söyledi.

Sosyal medyada ortaya atılan isimlerin doğru olmadığını belirten Başkan İlgin, uzun vadeli başarıların istikrardan kaynaklandığını bildiklerini kaydetti. İlgin, "Bu nedenle ilk iş olarak şampiyon kadronun teknik direktörü Şenol Demir hocamızla yeniden anlaştık. Hocamızla beraber daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Kadromuzu bozmayacağız. Hocamızın kalmasını istediği oyuncularla anlaşarak iskeleti koruyacağız. İstikrarlı yapımızı koruyarak yeni hedeflere hazırlık yapacağız" dedi.

"Transferde seçici davranacağız"

Transfer çalışmalarında aceleci davranmadıklarını da anlatan İlgin, hedeflerinin üst lige yükselmek olduğunu ancak bunu yaparken kulübün ekonomik koşullarına göre hareket edeceklerini ifade etti. İlgin, "Çok para harcayan, çok isimli oyuncu transfer eden değil, takım ruhunu yakalayan başarılı olur bu liglerde. Bunu geçen sezon bizzat yaşadık. Çalışmalarımız devam ediyor ama çok acele etmiyoruz. Önümüzde bunun için zaman var. Hedefimiz üst lige yükselmek bunun için çalışıyoruz. Fakat bu piyasanın yabancısı değiliz. Kulüp olarak bu konuda yeterince tecrübemiz var. Sokağa atacak paramız yok, her şeyi iyi hesaplamak durumundayız. Şehrimizin ve kulübümüzün yeni başarı hikayelerine ortak olmak isteyen oyuncularla anlaşarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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