Diyarbekirspor şampiyon hoca ile yeniden anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Diyarbekirspor şampiyon hoca ile yeniden anlaştı

Diyarbekirspor şampiyon hoca ile yeniden anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Ligin yeni ekibi Diyarbekirspor, geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Şenol Demir ile yeniden anlaştı.

Misli.com 2. Ligin yeni ekibi Diyarbekirspor, geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Şenol Demir ile yeniden anlaştı.

Kulüp Başkanı Turan İlgin, Demir'in hem futbolcu hem teknik adam olarak şehir ile özdeşleştiğini dile getirerek hedeflerinin TFF 1. Lige yükselmek olduğunu söyledi. Yeni sezona önemli bir hamle ile başladıklarını belirten İlgin, "Takımımızı şampiyon yapan hocamla yeniden anlaştık. Şenol Demir artık bu kentin evladıdır. İyi bir kadro kurarak yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Şenol hocamızın yönetiminde bunu da başaracağımıza olan inancımız tamdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Sibel Can Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbekirspor şampiyon hoca ile yeniden anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 20:20:35. #1.11#

title