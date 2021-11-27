Diyarbekirspor nefes aldı

ANTALYA (İHA) - 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftaya 15 puanla küme düşme hattına yakın bölgede giren Diyarbekirspor, puan cetvelinde üstte yer alan Antalya temsilcisi Serik Belediyespor'u farklı mağlup ederek 3 puana uzandı.

Eksik oyunculardan dolayı kadro kurmakta zorlanan teknik heyet, şu ana kadar fazla forma şansı bulamayan bir çok oyuncuya şans verdi.

Maça etkili bir futbol ortaya koyarak başlayan Diyarbekirspor, 8. dakikada Emir Can Sayar'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Üst üste ataklarla rakibine zor anlar yaşatan Yeşil-Kırmızılı takım, 19. dakikada bu kez Nurettin Çağlar'ın kafa vuruşuyla bir gol daha bularak skoru 2-0 yaptı. İlk 45 dakika bu skorla tamamlanırken, ikinci devrede de yine etkili olan taraf Diyarbekirspor oldu. Okan Dernek'e sert giren Onur Arıkan 64. dakikada kırmızı kart görünce Serik Belediyespor 10 kişi kaldı. 77. dakikada Emrullah Sayar farkı 3'e çıkararak aynı zamanda profesyonel liglerdeki ilk golüne imza attı. 79. dakikada hakeme itiraz eden Serhat Enes çift sarıdan kırmızı kart görünce Diyarbekirspor da 10 kişi kaldı. Teknik Sorumlu Aytekin Yıldırım yönetiminde ilk galibiyetini alan Diyarbekirspor, puanını 18'e çıkardı. Bu sezon fazla forma şansı tanınmayan Emir Can Sayar, Nurettin Çağlar ve Emrullah Sayar attıkları gollerle galibiyeti getiren isimler oldu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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