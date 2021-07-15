Diyarbekirspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
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Diyarbekirspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Diyarbekirspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi vermeye hazırlanan Diyarbekirspor, transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi vermeye hazırlanan Diyarbekirspor, transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Somaspor'dan Nurettin Çağlar ve 1877 Alemdağspor'dan Serhat Enes Çalışan'ı transfer eden Yeşil-Kırmızılı kulübün gündeminde kamp programı ve yeni transferler var. Kamp çalışmalarına 23 Temmuz'da Ankara'da başlayacaklarını belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, "Güçlü bir kadro kurmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Güçlü ve iddialı ekiplerin yer aldığı gruba düştük. Bundan dolayı transfer politikamız da değişti biraz. Uzun lig maratonunu başarıyla tamamlayacak geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Bayramdan sonra yeni ve güzel haberlerimiz olacak. Her şey Diyarbakır için" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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