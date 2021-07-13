Diyarbekirspor ikinci başkanından açıklama, "Zor bir gruba düştük"
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Diyarbekirspor ikinci başkanından açıklama, "Zor bir gruba düştük"

Diyarbekirspor ikinci başkanından açıklama, 'Zor bir gruba düştük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Liginde yer alan Diyarbakır takımlarının rakipleri belli oldu.

TFF 2. Liginde yer alan Diyarbakır takımlarının rakipleri belli oldu. Amedspor Beyaz Grup'ta, Diyarbekirspor ise Kırmızı Grup'ta mücadele edecek. Diyarbekirspor İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü iş adamı Veysi Avşar, "Zor bir gruba düştük. Sağlıklı bir sezon diliyorum" dedi.

Diyarbekirspor İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, grubun güçlü takımlardan oluştuğunu ancak hiç bir rakipten çekinmediklerini söyledi. Yeni sezonda birkaç nokta transfer yapacaklarını belirten Avşar, "Zor bir guruba düştük gurubumuzda oynayacağımız takımların hepsi çok iyi takımlar. Biz Diyarbekirspor olarak takımımızı iyi hazırlayıp grubun favori takımı olacağımıza eminim. Rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa olsun bizde Diyarbekirsporuz ve büyük bir potansiyele sahibiz. Yapacağımız bir kaç nokta transferlerlede takımımızı biraz daha güçlendirip yeni sezonda yolumuza bakacağız. 2. ligde oynayan bütün takımlara da başarılar diliyorum. Umarım sakatlıksız ve fair play çerçevesinde bir sezon olur. Diyarbakır'ı temsil ediyoruz hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı bir sezon diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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