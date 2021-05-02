Diyarbekirspor eski günlerini hatırlattı
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Diyarbekirspor eski günlerini hatırlattı

Diyarbekirspor eski günlerini hatırlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son hafta maçında İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor'un şampiyonluğu uzun yıllardır başarıya hasret kalan bölgede büyük sevinçle karşılandı.

Son hafta maçında İstanbul'da Arnavutköy Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 2. Lige yükselen Diyarbekirspor'un şampiyonluğu uzun yıllardır başarıya hasret kalan bölgede büyük sevinçle karşılandı.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta 68 puanla şampiyonluğa uzanan Diyarbekirspor, kentin 8 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Diyarbekirspor'a şampiyonluk ve Arnavutköy Belediyespor'a da Play -Off için 1 puanın yeterli olduğu maç 0-0 biterken hakemin son düdüğü ile beraber büyük sevinç yaşandı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahada sevinç gösterisinde bulunarak şampiyonluğu kutladı. Mutluluk tablosu İstanbul sokaklarına da yansıdı. Kısıtlamaya rağmen bir gurbetçi taraftarlar araçlarıyla konvoy yaparak zaferi kutladı.

Maça gidemeyen binlerce taraftar sosyal medyada paylaşımlar yaparak duygularını dile getirdi. Deplasmanda yenilmeyen yeşil-kırmızılı takım, aynı zamanda 145 takımlı Türkiye liglerinde deplasmanda en az gol yiyen takım oldu. Diyarbekirspor, sezonun ikinci yarısında hiç yenilmedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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