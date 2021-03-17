Diyarbekirspor, emaneti geri aldı
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Diyarbekirspor, emaneti geri aldı

17.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:53
Diyarbekirspor, emaneti geri aldı

Çankaya FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Diyarbekirspor, geçen hafta Bucaspor 1928'e kaptırdığı liderliği geri alarak son 7 haftaya zirvede girdi.

Çankaya FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Diyarbekirspor, geçen hafta Bucaspor 1928'e kaptırdığı liderliği geri alarak son 7 haftaya zirvede girdi.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor'un liderlik özlemi bir hafta sürdü. Diyarbekirspor, Ankara'da karşılaştığı Çankaya FK'yı farklı mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve yeniden zirveye yerleşti. İlk 45 dakikayı Murathan'ın 34. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan yeşil-kırmızılı takım 86'da yine Murathan'la skoru 2-0'a taşıdı. 90+4.dakikada son sözü Emircan söyleyerek maçın skorunu tayin etti.

Rakipler takıldı

Bucaspor 1928 deplasmanda Artvin Hopaspor'la ve Yeşilyurt Belediyespor kendi sahasında Belediye Derincespor'la 0-0 berabere kaldı. Bucaspor 1928 haftayı 49 ve Yeşilyurt Belediyespor da 43 puanla tamamladı.

24 Mart Çarşamba günü Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor, Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor ve Arnavutköy Belediyespor-Yeşilyurt Belediyespor maçları oynanacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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