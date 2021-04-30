Diyarbekirspor, Diyarbakır'ın 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istiyor
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Diyarbekirspor, Diyarbakır'ın 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istiyor

Diyarbekirspor, Diyarbakır'ın 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son haftaya Bucaspor 1928'in 3 puan önünde lider giren Diyarbekirspor'a, TFF 2. Lig'e yükselmesi için İstanbul'da, Arnavutköy Belediyespor'la yapacağı maçta alacağı 1 puan yeterli olacak.

Son haftaya Bucaspor 1928'in 3 puan önünde lider giren Diyarbekirspor'a, TFF 2. Lig'e yükselmesi için İstanbul'da, Arnavutköy Belediyespor'la yapacağı maçta alacağı 1 puan yeterli olacak.

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, yarın şampiyonluğa uzanmak için sahaya çıkacak. Son haftaya 67 puanla zirvede giren Diyarbekirspor, 47 puanla 5. sırada bulunan ve play-off için en az 1 puana ihtiyacı olan Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Arnavutköy Bolluca Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maç için uçakla İstanbul'a giden yeşil-kırmızılı takım, sahadan en az 1 puanla ayrılarak ikinci sırada bulunan Bucaspor 1928'in aynı saatte sahasında Antalya Kemerspor'la yapacağı müsabakanın sonucunu beklemeden TFF 2. Lig'e çıkışını ilan etmek istiyor.

Şampiyonluk halinde Okkan'ın mezarı ziyaret edilecek

8 yıldır mücadele ettiği 3. Lig'de 5 kez play-off'a kalıp 4 defa final oynamasına rağmen 2. Lig'e yükselemeyen Diyarbekirspor, yarın mutlu sona ulaşarak aynı zamanda kentin 8 yıllık şampiyonluk özlemine de son vermek istiyor.

Şampiyonluk halinde geceyi İstanbul'da geçirecek olan kafile, pazar günü Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret edecek.

Bayramdan sonra da Diyarbakır'da korona virüs önlemleri altında şampiyonluk kutlaması yapılması planlanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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