Diyarbekirspor'dan uzun yıllar kırılması güç rekor
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Diyarbekirspor'dan uzun yıllar kırılması güç rekor

Diyarbekirspor'dan uzun yıllar kırılması güç rekor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, 145 takımlı Türkiye liglerinde deplasmanda yenilmeyen iki takımdan biri olurken, aynı zamanda deplasmanda en az gol yiyen takım olarak da uzun yıllar kırılması güç iki rekora imza attı.

Misli.com 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor, 145 takımlı Türkiye liglerinde deplasmanda yenilmeyen iki takımdan biri olurken, aynı zamanda deplasmanda en az gol yiyen takım olarak da uzun yıllar kırılması güç iki rekora imza attı.

Ligde 15 dış saha maçında 9 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 33 puan toplayan Diyarbekirspor, 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Manisa FK ile beraber yenilgi almayan iki takımdan biri oldu.

Deplasmanda en az gol yiyen takım ise Diyarbekirspor. 15 mücadelede ağlarında sadece 4 gol gören Şenol Demir'in öğrencileri, 15 maçın 11'inde hiç gol yemedi. Kaleci Salih Şenbaş, bu alanda elde ettiği başarı ile Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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