Diyarbekirspor'dan Transfer Haberlerine Yalanlama

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan ve şampiyonluk hesapları yapan Diyarbekirspor'da bir transfer haberine yalanlama geldi.



Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, Sakarya basınında yer alan Sakaryasporlu Coşkun Yılmaz'ın Diyarbekirspor'la anlaştığı iddiası kesin dille yalanlandı. Kulüp yetkilileri, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Diyarbekirspor'da teknik heyet, eldeki forvetlerle devam etme ve takıma forvet transferi yapmama kararı almış durumda. Teknik Direktör Osman Özdemir, daha önce mevcut forvetlerle devam edileceğini ve forvet dışındaki bazı mevkilere takviye yapacaklarını açıklamıştı. Transfer edilmesi planlanan oyuncularla ilgili olarak kendi kulüplerindeki durumlarının netleşmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR