Diyarbekirspor'dan kitap okuyan öğrencilere anlamlı destek

05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:46

Diyarbakır'da Şehit Ali İhsan Çetinkaya İlkokulu öğretmeni Medine Eda Ceylan, öğrencilere "İki bin sayfa kitap okuyan öğrencileri gezi ile ödüllendireceğim" sözü verdi. Fedakar ve duyarlı öğretmenin başlattığı bu kampanyaya Diyarbekirspor yönetiminden destek geldi.



Diyarbekirspor yönetimi, 2 bin sayfa kitap okuyarak örnek bir tutum sergileyen öğrencilere spor ayakkabısı alarak ödüllendirdi. Diyarbekirspor'un Seyrantepe tesislerinde gerçekleştirdiği idmanı ziyaret eden kitap kurdu öğrencilerle Kulüp Başkanı Turan İlgin, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcular yakından ilgilendi. Eğlence dolu bir gün geçiren öğrenciler, spor malzemesi desteğinden dolayı Kulüp Başkanı Turan İlgin ve Başkan Vekili Veysi Avşar'a teşekkür etti.



Aynı zamanda futbol hakemi olan öğretmen Medine Eda Ceylan, amaçlarının kitap okumayı sevdirmek olduğunu dile getirerek, Diyarbekirspor yönetiminin sergilediği bu anlamlı davranışın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA