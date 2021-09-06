Diyarbekirspor'dan 21 kişilik yönetim

Diyarbekirspor, kentin plakasına uygun olarak 21 kişilik yönetim oluşturdu.

Diyarbekirspor, kentin plakasına uygun olarak 21 kişilik yönetim oluşturdu. Kulübün sponsoru Feyzi İlhanlı onursal başkan olurken, Turan İlgin ise kulüp başkanlığı görevine devam etti.

Geçen sezon elde edilen şampiyonluğun ardından yeni bir heyecanla yola devam ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, "İyi bir yönetim oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah şehrimize layık başarılara hep beraber imza atacağız" dedi.

Diyarbekirspor, bir yandan sportif olarak başarılı olup TFF 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yaparken diğer yandan yönetim kadrosuna takviyeler yaptı. 21 kişilik liste belirlemelerinin anlamlı olduğunu belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, herkesten ve her kesimden destek beklediklerini söyledi. İlgin, "Birbirinden değerli arkadaşlardan oluşturduğumuz yönetim ile inşallah başarılı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Lig çıktıkça yükümüz artıyor. Herkesin desteğini istiyoruz. Bu maddi olur manevi olur. Bu takımın sahibi Diyarbakır halkıdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı