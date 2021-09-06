Diyarbekirspor'dan 21 kişilik yönetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbekirspor'dan 21 kişilik yönetim

Diyarbekirspor'dan 21 kişilik yönetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbekirspor, kentin plakasına uygun olarak 21 kişilik yönetim oluşturdu.

Diyarbekirspor, kentin plakasına uygun olarak 21 kişilik yönetim oluşturdu. Kulübün sponsoru Feyzi İlhanlı onursal başkan olurken, Turan İlgin ise kulüp başkanlığı görevine devam etti.

Geçen sezon elde edilen şampiyonluğun ardından yeni bir heyecanla yola devam ettiklerini belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, "İyi bir yönetim oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah şehrimize layık başarılara hep beraber imza atacağız" dedi.

Diyarbekirspor, bir yandan sportif olarak başarılı olup TFF 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yaparken diğer yandan yönetim kadrosuna takviyeler yaptı. 21 kişilik liste belirlemelerinin anlamlı olduğunu belirten Kulüp Başkanı Turan İlgin, herkesten ve her kesimden destek beklediklerini söyledi. İlgin, "Birbirinden değerli arkadaşlardan oluşturduğumuz yönetim ile inşallah başarılı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Lig çıktıkça yükümüz artıyor. Herkesin desteğini istiyoruz. Bu maddi olur manevi olur. Bu takımın sahibi Diyarbakır halkıdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Derya Baykal Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyarbekirspor'dan 21 kişilik yönetim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:58:36. #1.15#

title