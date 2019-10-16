Diyarbekirspor'da yeni hedef Nazilli

16.10.2019 13:27

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Nazilli Belediyespor mesaisi başladı.



Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel gözetiminde gerçekleşen idman, neşe içinde geçti. Diyarbekispor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, Nazilli Belediyespor ile zor bir deplasman maçı yapacaklarını söyledi. Nazilli Belediyespor'un güçlü bir ekip olduğunu belirten Dinçel, ligin en önemli maçlarından birini oynamak için Aydın'a gideceklerini kaydetti. Dinçel, şöyle dedi:



"Aydın'da yapacağımız müsabaka, iki takımın kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Amacımız bu deplasmandan istediğimiz sonucu alıp, başarılı olmaktır. Teknik direktörlerin en büyük arzusu karakterli ve kaliteli oyuncularla çalışmaktır. Bu konuda ben şanslıyım. Çünkü çok kaliteli ve karakterli oyuncularla birlikteyim. Onlarla başarılı olacağımızı ve Diyarbekirspor'u hak ettiğimiz yere taşıyacağımıza inanıyorum." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA