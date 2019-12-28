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Diyarbekirspor'da transfer sesleri

Devre arasında kadrosundaki oyuncuların yüzde 90'ı ile yollarını ayıran ve Antalya'da planlanan kampı da iptal eden Diyarbekirspor'da gözlerin çevrildiği transferde yeni gelişmeler yaşandı.

28.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:08
Diyarbekirspor'da transfer sesleri

Devre arasında kadrosundaki oyuncuların yüzde 90'ı ile yollarını ayıran ve 'da planlanan kampı da iptal eden Diyarbekirspor'da gözlerin çevrildiği transferde yeni gelişmeler yaşandı.


Yeşil-Kırmızılı kulübün 4 oyuncu ile anlaştığı bildirildi. Bu oyuncular Tokatspor'dan , Tuzlaspor'dan Murat Türkkan,Erzinspor'dan Mertcan Erdem ve Altındağ Belediyespor'dan Uğur Uğur olarak ifade edildi. Diyarbekirspor'un bu oyuncuların yanı sıra birkaç oyuncu ile daha anlaştığı ve bu isimlerin birkaç gün içinde açıklanacağı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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