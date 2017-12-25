TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da transfer çalışmaları beklemeye alındı. Yönetim kurulu, teknik direktör Osman Özdemir'in takıma yapılacak takviyeler netleştirene kadar takımda hiçbir futbolcuyu göndermeme kararı aldı.



Ligin ilk yarısını 31 puanla ikinci sırada tamamlayan ve lider Pazarspor ile 1 olan puan farkını koruyan Diyarbekirspor'da mevcut kadroda bulunan oyunculara gelen transfer teklifler de geri çevriliyor. Mevcut kadronun korunması ve gerek görülmesi halinde 2 veya 3 kaliteli futbolcunun daha kadroya dahil edilmesini planlayan Diyarbekirspor, devre arası transferinde hata yapmak istemiyor. - DİYARBAKIR