Diyarbekirspor'da transfer arayışı

TFF 3. Lig takımlarından Diyarbekirspor'da yeni sezonla ilgili çalışmaların hız kazanması bekleniliyor.

Teknik direktör Özcan Gökçeoğlu ile yolla devam etme kararı alan yeşil kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına yöneldi. Yeşil kırmızılı takımın, bu hafta içerisinde iç transfer başta olmak üzere birçok futbolcuyla anlaşması bekleniliyor. Diyarbekirspor'un daha önce konuştuğu ve bazılarıyla prensip anlaşmasına vardığı futbolcuların vatani görevlerini tamamlamalarını bekliyor. Bedelli askerlikten yararlanan bazı futbolcuların, bu hafta içinde vatani görevlerini tamamlayarak dönecekleri ve Diyarbekirspor'la masaya oturacakları kaydedildi. Diyarbekirspor transfer komitesinin de bu futbolcuların durumuna göre, transfer çalışmalarına yön vermesi bekleniliyor.

Diyarbekirspor'un teknik direktörü Özcan Gökçeoğlu İstanbul'a gitti. Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı'nın talebiyle İstanbul'a giden Gökçeoğlu'nun burada Sportif Direktör Numan Polat ile transfer çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA