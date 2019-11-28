Diyarbekirspor'da Pazarspor hazırlıkları

28.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:15

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Pazarspor maçı hazırlıkları devam ediyor.



Diyarbekirspor, ligin üst sıraları için iddialı duruma gelmek için, Pazarspor'u deplasmanda mağlup etmek istiyor. Yeşil kırmızılı ekip, pazar günü yapacağı maçta, güçlü rakibini mağlup edip hem rakibiyle arasındaki 1 puan farkını kapatmak hem de bir rakibinin beşincilik koltuğunu ele geçirmek istiyor. Her açıdan oldukça önemli olan bu maçın provasını Seyrantepe Spor Tesisleri'nde yaptığı çift kale maçla gerçekleştiren yeşil kırmızılı ekipte, yönetimin Pazarspor galibiyeti için özel bir prim hazırlığında olduğu iddia edildi.



Zorlu maçın hazırlıklarını günde yaptığı tek idmanla sürdüren yeşil kırmızılı ekip, Pazarspor maçı için cumartesi günü Trabzon'a gidecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA