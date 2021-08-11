Diyarbekirspor'da kombine bilet hazırlığı
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Diyarbekirspor'da kombine bilet hazırlığı

Diyarbekirspor'da kombine bilet hazırlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'deki ilk sezonunda zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Diyarbekirspor'da yönetim kombine biletleri gelecek hafta satışa sunmaya hazırlanıyor.

TFF 2. Lig'deki ilk sezonunda zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Diyarbekirspor'da yönetim kombine biletleri gelecek hafta satışa sunmaya hazırlanıyor. Taraftarların ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak buna göre uygun rakamlarla fiyat belirleyeceklerini belirten Başkan Turan İlgin, "Her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bu yıl maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak. Tüm halkımızı ve iş çevrelerini kombine bilet alarak mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Diyarbekirspor, yeni sezonda maçlarını oynayacağı Diyarbakır Stadı için kombine biletleri satışa sunarak gelir elde etmeye hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, pandemi nedeniyle yeni sezonda stat kapasitesinin yarısı kadar maçlara seyirci almayı kararlaştırırken, yeşil-kırmızılı kulüp taraftarların maçlara rahat girmesi ve kulübe gelir kazandırılması amacıyla sezonluk biletler hazırlıyor. Kulüp Başkanı Turan İlgin, kentteki iş çevrelerine ve taraftarlara çağrıda bulunarak TFF 1. Lig hedefiyle çıktıkları yolda kombine bilet alarak destek olmalarını istedi.

"Herkesi yanımızda görmek istiyoruz"

Başkan İlgin, takımın Diyarbakır'ı temsil ettiğini belirterek, "Yıllardır kimseden maddi destek almadan bu işi yapıyoruz. Lig çıktıkça hedef büyüyor ve giderler de artıyor. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk mücadelesi vererek sezon sonunda kentimizin 11 yıllık 1. Lig özlemine son vermektir. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik tabloya rağmen hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak güçlü bir kadro kurduk. Zorlu bir yarış ve maraton bizi bekliyor. Bu süreçte herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Bu maddi olur manevi olur. Sezonluk kombine biletleri gelecek hafta satışa sunacağız. İş çevrelerinden taraftarlarımıza ve kurumlara kadar çağrıda bulunuyoruz. Bu mücadelede yanımızda olun. Hep beraber takımımızı üst lige taşıyalım" diye konuştu.

Taraftar derneği açılışa hazır

Bu arada Diyarbekirspor'u maçlarda desteklemek üzere oluşturulan Kırmızı Cephe Taraftar Derneği için hazırlıklar devam ediyor. Dernek binasında tadilat tamamlanırken, yeşil-kırmızılı renklerle donatılan yerin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı kaydedildi. Başkan İlgin, yeni dernek ve taraftar oluşumunun da hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah özlediğimiz o eski atmosferi tekrar yaşatırlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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