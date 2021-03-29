Diyarbekirspor'da hedef 6'da 6 yapmak
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Diyarbekirspor'da hedef 6'da 6 yapmak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbekirspor'da hedef 6'da 6 yapmak

Yaklaşık 8 yıldır mücadele ettiği 3. Ligde en iyi sezonunu geçiren Diyarbekirspor, 2 puan önde olduğu yarışta kalan 6 maçını da kazanarak Bucaspor 1928'in alacağı sonuçları beklemeden hedefe ulaşmak istiyor.

Yaklaşık 8 yıldır mücadele ettiği 3. Ligde en iyi sezonunu geçiren Diyarbekirspor, 2 puan önde olduğu yarışta kalan 6 maçını da kazanarak Bucaspor 1928'in alacağı sonuçları beklemeden hedefe ulaşmak istiyor. Kalan 6 maçın 2'si iç saha, 4'ü deplasmanda olacak.

Misli.com 3. Ligde topladığı 54 puanla 4 gruplu 67 takım arasında en başarılı takım olarak dikkat çeken Diyarbekirspor, kalan 6 maçı da final olarak görüyor. Kalan haftalarda iç sahada Antalya Kemerspor ve Belediye Derincespor ile Diyarbakır'da, Edirnespor, Ofspor, Payasspor ve Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ligin orta sıralarında yer alan Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'la önemli 90 dakikaya çıkacak olan yeşil-kırmızılı takım, maç için hazırlıklarını tamamladı. Kafile salı günü Edirne'ye gidecek. Edirne 25 Kasım Stadında oynanacak maç saat 14.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor'da hedef 6'da 6 yapmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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