Diyarbekirspor Başkanı İlgin: "Hakkımız olan kupayı alarak Diyarbakır'a döneceğiz"
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Diyarbekirspor Başkanı İlgin: "Hakkımız olan kupayı alarak Diyarbakır'a döneceğiz"

Diyarbekirspor Başkanı İlgin: 'Hakkımız olan kupayı alarak Diyarbakır'a döneceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 1. Grupta son haftaya lider giren Diyarbekirspor'da derin bir heyecan yaşanıyor.

Misli.com 3. Lig 1. Grupta son haftaya lider giren Diyarbekirspor'da derin bir heyecan yaşanıyor.

Son hafta maçında cumartesi günü saat 15.00'da Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak olan Diyarbekirspor hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun son ve en önemli 90 dakikası için nefesler tutulmuş durumda. Kıran kırana geçen idmanlarda futbolcuların ortaya koyduğu etkili performans teknik heyet ve yönetimi sevindiriyor. Play-Off'a kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak sezonu şampiyon tamamlayarak ilk kez 2. Lig'e yükselmek isteyen yeşil-kırmızılıları çalışmalarda yalnız bırakmayan Başkan Turan İlgin önemli açıklamalarda bulundu. Çok zorlu ve çekişmeli bir sezonun sonuna doğru şampiyonluk için önemli avantaj elde ettiklerini belirten Başkan İlgin, şu an için tek düşüncelerinin Cumartesi günü oynayacakları maç olduğunu kaydetti. İlgin, "Uzun yıllar unutulmayacak bir sezon oldu. 14 maçtır yenilmiyoruz. Türkiye liglerinde deplasmanda yenilmeyen iki takımdan biriyiz. Deplasmanda en az gol yiyen takımız. Son haftaya 3 puanlık avantajla giriyoruz ama şampiyonluk için yetmez. Son maçımızı kazanıp yıllardır hayalini kurduğumuz şampiyonluğa uzanmak istiyoruz. Ortada çok ciddi bir emek var. Sporcusundan teknik heyetine ve yöneticisine, hatta maçlara gelemediği halde dualarıyla destek olan taraftara kadar herkesin emeği var. Şimdi bunu kupa ile taçlandırmalıyız. Arnavutköy Belediyespor maçına final havasında hazırlanıyoruz. Umutluyuz, kararlıyız, iyi çalışıyoruz. Alın teri ve haklı mücadelemizin meyvesi, hakkımız olan kupayı alarak Diyarbakır'a döneceğiz. Bu güzel ekibin başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbekirspor Başkanı İlgin: 'Hakkımız olan kupayı alarak Diyarbakır'a döneceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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