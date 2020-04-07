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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Diyarbekirspor antrenmanlar için TFF'nin kararını bekliyor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yeniden antrenmanlara başlamak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararını bekliyor.

07.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:15
Diyarbekirspor antrenmanlar için TFF'nin kararını bekliyor

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yeniden antrenmanlara başlamak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararını bekliyor.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen liglerin kesin başlama tarihi belli olmazken, TFF en erken tarih olarak haziran ayına işaret etmişti. TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, yeniden antrenmanlara başlamak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını bekliyor. Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcuların salgın nedeniyle dışarı çıkamadığını belirterek TFF'nin kararını beklediklerini söyledi. Avşar, "Liglerin ne zaman başlayacağı belli değil. Futbol Federasyonu en erken tarih olarak haziran diyor ama o da yine salgının gidişatına bağlı. Mayıs ayı başında federasyon muhtemel bir tarih verecek. Ondan sonra takım olarak idman programı belirleriz. İnsanlık ve ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Bu vesile ile İslam alemi için manevi değeri yüksek olan Berat gecesinde tüm taraftarlarımızı ve hemşehrilerimizi insanlığın kurtuluşu ve İslam aleminin huzuru için dua etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz inşallah milli mesele haline gelen bu sorunu aşacaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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