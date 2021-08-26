Diyarbekirspor'a Süper Lig'den takviye

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Diyarbekirspor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın sol kanat oyuncusu Hasan Bilal'ı renklerine bağladı.

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Diyarbekirspor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın sol kanat oyuncusu Hasan Bilal'ı renklerine bağladı. Böylece bu sezon Yeşil-Kırmızılı takımda gerçekleştirilen transfer sayısı 15 oldu.

Transfer çalışmalarının devam edeceğini belirten Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, bazı mevkilere takviye yapmak için arayışlarda bulunduklarını söyledi. Avşar, sezon öncesindeki son hazırlık maçını da 28 Ağustos Cumartesi günü Şanlıurfa'da Şanlıurfaspor ile yapacaklarını bildirdi. Bu maçın ardından ligin ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile yapacakları mücadeleye odaklanacaklarını belirten Avşar, "Cumartesi günü saat 20.00'da Şanlıurfaspor ile kendi sahasında karşılaşacağız. Daha sonra 5 Eylül Pazar günü Çorum'da oynayacağımız maça odaklanacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Birbirini tamamlayan kaliteli bir kadro kurduk. Hedefimiz ilk kez mücadele edeceğimiz 2. Lig'e galibiyetle başlamaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı