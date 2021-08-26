Diyarbekirspor'a Süper Lig'den takviye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbekirspor'a Süper Lig'den takviye

Diyarbekirspor'a Süper Lig'den takviye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Diyarbekirspor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın sol kanat oyuncusu Hasan Bilal'ı renklerine bağladı.

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Diyarbekirspor, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın sol kanat oyuncusu Hasan Bilal'ı renklerine bağladı. Böylece bu sezon Yeşil-Kırmızılı takımda gerçekleştirilen transfer sayısı 15 oldu.

Transfer çalışmalarının devam edeceğini belirten Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, bazı mevkilere takviye yapmak için arayışlarda bulunduklarını söyledi. Avşar, sezon öncesindeki son hazırlık maçını da 28 Ağustos Cumartesi günü Şanlıurfa'da Şanlıurfaspor ile yapacaklarını bildirdi. Bu maçın ardından ligin ilk haftasında Çorum Futbol Kulübü ile yapacakları mücadeleye odaklanacaklarını belirten Avşar, "Cumartesi günü saat 20.00'da Şanlıurfaspor ile kendi sahasında karşılaşacağız. Daha sonra 5 Eylül Pazar günü Çorum'da oynayacağımız maça odaklanacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Birbirini tamamlayan kaliteli bir kadro kurduk. Hedefimiz ilk kez mücadele edeceğimiz 2. Lig'e galibiyetle başlamaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep FK maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
Gaziantep FK maçında rahatsızlanan Beşiktaşlı N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Sivas maçına aşısız ve biletsiz girmeye çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burak Özçivit Merve Boluğur
Spor Muslera Ozan Tufan Arda Güler Erol Bulut Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Diyarbekirspor'a Süper Lig'den takviye - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:16:07. #1.15#

title