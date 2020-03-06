Diyarbekirspor'a seyircisiz oynama cezası

06.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:12

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Diyarbekirspor'a 1 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.



Diyarbekirspor'a, kendi sahasında oynadığı Nazilli Belediyespor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. PFDK'nın açıklamasında, "Diyarbekirspor AŞ'nin, 1 Mart'ta oynanan Diyarbekirspor AŞ-Nazilli Belediyespor TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.



Ligin 28.haftasında Diyarbakır'da oynanacak Diyarbekirspor-Bayrampaşa karşılaşması seyircisiz yapılacak. Nazilli Belediyespor maçında hakeme olan itirazlarından dolayı kırmızı kart gören Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir'e ise 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi. Demir, Altındağ Belediyespor ile Cumartesi günü oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA