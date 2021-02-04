Diyarbekirspor: 1-1 (Düzelterek yeniden)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Soner Akgün (xx), Kerem Yükünç (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Gökhan (xx), Eycan (x), Ahmet (xx), Ufuk (xx) (Dk. 74 Alper x), Osman (xx), Oğuz (x) (Dk. 89 Engin), Cuma (xx) (Dk. 74 Saruhan x), Enes (xx), Berke (xx) (Dk. 58 Yusufcan x), Tunç Murat (xx)DİYARBEKİRSPOR: Salih (xxx) - Ferhat (xx), Ethem (xx), Okan (x) (Dk. 89 Maksut), İbrahim (xxx), Murathan (x) (Dk. 90 Hakkı), Mustafa Emre (xx), Emircan (xxx), Kutay (xx), Mehmet Fuat (xx) (Dk. 82 Mustafa Pınar), Enes (xx) (Dk. 64 Mehmet Atik x)GOLLER: Dk. 59 Tunç Murat (Bucaspor 1928), Dk. 70 Mustafa Emre

SARI KARTLAR: Osman, Eycan (Bucaspor 1928), Ethem, Mustafa Emre (Diyarbekirspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Bucaspor 1928 takipçisi Diyarbekirspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 59'uncu dakikasında sahneye çıkan Tunç Murat Bucaspor'u öne geçirdi. Konuk takım ise 70'te Mustafa Emre ile rakibine karşılık verdi. Bu sonuçla iki takım da puanını 37'ye çıkardı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı