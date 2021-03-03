Diyarbekirspor: 0-1
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Diyarbekirspor: 0-1

03.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:15
Diyarbekirspor: 0-1

STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Halil Erdoğan (xx), Fatih Karatağ (xx), Nezihi Aytar (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (x) - Kadir (x), Ömürcan (x) (Dk. 81 Şefik x), Ozan (xx), Semih (x), Ümit (x) (Dk. 61 Alperen x), Alpay (x), Hayrettin (xx), Atalay (x) (Dk.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Halil Erdoğan (xx), Fatih Karatağ (xx), Nezihi Aytar (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Asil Kaan Güler (x) - Kadir (x), Ömürcan (x) (Dk. 81 Şefik x), Ozan (xx), Semih (x), Ümit (x) (Dk. 61 Alperen x), Alpay (x), Hayrettin (xx), Atalay (x) (Dk. 81 Can x), Hamit (xx), Abdullah (x) (Dk. 90 Mustafa Altun)DİYARBEKİRSPOR: Salih (xx) - Emir Can (xx), Okan (xxx), Ferhat (xxx), Maksut (x) (Dk. 57 Mustafa Pınar xx), Ethem (xx), Hakkı (xx) (Dk. 90 Enes), Mehmet Atik (xxx), Onat (x) (Dk. 73 Muhammed xx), Mustafa Emre (x) (Dk. 73 Murathan xx), Mehmet Fuat (xx)GOL: Dk. 90 Okan (Diyarbekirspor)KIRMIZI KART: Semih (Kızılcabölükspor)SARI KARTLAR: Ümit, Alpay, İlyas (Kızılcabölük) - Maksut, Mustafa Pınar, Ethem, Mustafa Emre, Hakkı, Salih, Murathan, Ferhat (Diyarbekir)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Kızılcabölükspor evinde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor'a son dakika golüyle 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 90'ıncı dakikada Okan kaydetti. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 22 puanda kalırken, Diyarbakır temsilcisi 47 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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