Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi
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Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi

Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta lider Diyarbakırspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Çınar Belediyespor'u ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grupta lider Diyarbakırspor, 3. hafta maçında karşılaştığı Çınar Belediyespor'u ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

BAL 4. Bölge 3. Grupta üçüncü hafta tamamlandı. Lider Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadında ağırladığı Çınar Belediyespor'u tek golle geçerek puanını 7'ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Yeşil-kırmızılı takımı 3 puana taşıyan golü 3. dakikada penaltıdan Sercan Bıyıklı kaydetti.

Grupta oynanan diğer maçta Silvan Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Bismil 21Spor puanını 5'e çıkarıp ikinci sırada haftayı tamamladı.

Grupta 4. hafta maçları 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadında Silvan Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Çınar Belediyespor-Bismil 21Spor maçı ise Çınar'da oynanacak.

(Mehmet Çakan/ İHA)

Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi
Diyarbakırspor tek golle yola devam dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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