Diyarbakırspor Şampiyon Oldu

Diyarbakırspor, Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.

1. Amatör Futbol Ligi'nde gösterdiği başarıyla şampiyon olan Diyarbakırspor, Seyrantepe Stadı'nda Çamlıca Gençlikspor ile yapacağı maç öncesi düzenlenen törenle kupası verdildi

Takımın eski futbolcu ve teknik adamların da katıldığı törende, şampiyonluk kupası eski milletvekilleri Abdulsamet Turgut ve Bahri Sipahi, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay ile spor taban birliklerinin yöneticileri tarafından kulüp başkanı Şehmus Akyıl'a takdim edildi.

Kulübe büyük katkı sunan Karakoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç da kutlamalarda yer aldı.

Kaynak: AA