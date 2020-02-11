Diyarbakırspor profesyonel liglere dönmeyi hedefliyor

11.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:15

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde lider durumda yer alan Diyarbakırspor, iki yıl içinde yeniden profesyonel liglere dönmeyi hedefliyor.



Ligde geride kalan 17 haftada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 42 puanla lider durumda yer alan Diyarbakırspor, attığı 56 gole karşılık kalesinde 9 gol görerek önemli bir başarıya imza attı. Normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayarak Play-Off'a kalmayı amaçlayan Diyarbakırspor, tek devreli lig usulüne göre yapılacak Play-Off maçlarını da zirvede tamamlayıp baraj maçı oynamaya hak kazanmak istiyor. Olası baraj maçında rakip BAL'da yer alan Diyarbakır takımlarından Bağlar Belediyespor ve Bismil 21Spor'dan biri olacak. Tek maç üzerinden oynanacak baraj maçını kazanan takım BAL'a yükselecek.



BAL'a bu sezon yükselmenin kulübün geleceği açısından tarihi önem taşıdığını belirten Diyarbakırspor'un teknik patronu Aytekin Yıldırım, "Bu sezonun sonunda BAL'a yükselirsek profesyonel lig şampiyonluğu, hatta ondan daha değerli olacak. Böylece Diyarbakırspor arkasına büyük bir kamuoyu desteği almış olacak ve bu rüzgarın önünde kimse duramayacak. Diyarbakırspor'un yeniden doğuşundan dolayı mutlu olan milyonlarca seveni var ama tabi bundan rahatsız olan ve bunun için hesaplar yapan bir anlayış da var. Tüm bunların farkındayız ve bu durum bizi daha çok motive ediyor. Bazı şeyler paradan daha değerlidir. Hangi ligde olursa olsun Diyarbakırspor'da görev yapmanın ve bu şanlı armayı taşımanın bedeli ağır. Diyarbakırspor'un şanlı şerefli formasını taşımaktan onur duyan futbolcu kadromuzla beraber tüm engelleri aşarak hedefe ulaşacağız. Diyarbakırspor'u seven herkesten destek bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA