Diyarbakırspor Kulüp Başkanlığına Hacı İhsan Aydın seçildi
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Diyarbakırspor Kulüp Başkanlığına Hacı İhsan Aydın seçildi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Diyarbakırspor'un yeni yönetim kurulu belli oldu.

Diyarbakırspor Kulüp Başkanlığına Hacı İhsan Aydın seçildi
08.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:40

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Diyarbakırspor'un yeni yönetim kurulu belli oldu.

Pandemi nedeniyle Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen olağanüstü kongrede, tek liste ile yapılan seçimde Kulüp Başkanlığına Hacı İhsan Aydın seçildi.

Başkan Aydın, Türk sporunun önemli markalarından olan 52 yıllık maziye sahip Diyarbakırspor'un hak etmediği bir yerde olduğuna dikkat çekerek, tarihi çınarı ayağa kaldırmak için bu mücadelenin içine girdiklerini söyledi.

Hedeflerinin hem sportif başarı hem de tesisleşme ve kurumsal yapı oluşturmak olduğunu dile getiren Aydın, kendisinden önceki başkan Ekrem Karakoç ve yönetimi ile kulübün yeniden canlanmasında emeği bulunan Güneydoğu Spor Yazarları Derneği'ne teşekkür etti.

Aydın, "Tarihi bir kongre oldu. Maskelerle ve açık alanda kongre yaptık. Eski hatalar olmayacak. Maddi ve manevi olarak her türlü katkıyı sunacağız.

Diyarbakırspor'a gönül veren ve en altta kadar da düşse hiçbir zaman terk etmeyen taraftarlarımızın duaları ve desteğiyle her yıl lig çıkarak inşallah önce 3. Lige ardında da üst liglere çıkacağız. Hep birlikte koca çınarı yeniden büyütelim." dedi.

Yönetim kurulu üyeliklerinde de Siyabend Aydın, Şehmus Akyıl, Bedri Ayseli, Nafiz Bedirhanoğlu, Fatih Hillez, Ensari Aydın, Hanifi Zazaoğlu, Muammer Bayır, Mehmet Karakaş, Muhteşem Erdem, Ümit Sönmez ve Şiyar Aydın yer aldı.

Kaynak: AA

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