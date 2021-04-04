Diyarbakırspor kazanmaya devam ediyor
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Diyarbakırspor kazanmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbakırspor kazanmaya devam ediyor

Bölgesel Amatör Futbol Liginde sezonun başlamasına iki hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.

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Bölgesel Amatör Futbol Liginde sezonun başlamasına iki hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.

Yeşil-kırmızılı takım, Ankara DSİSpor'u 3-1 yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Diyarbakırspor'un gollerini Mahsum Döker, Murat Güneş ve Abdulsamed Tuncay kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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