Diyarbakırspor kazanmaya devam ediyor

Bölgesel Amatör Futbol Liginde sezonun başlamasına iki hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.

Bölgesel Amatör Futbol Liginde sezonun başlamasına iki hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.

Yeşil-kırmızılı takım, Ankara DSİSpor'u 3-1 yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Diyarbakırspor'un gollerini Mahsum Döker, Murat Güneş ve Abdulsamed Tuncay kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı