Diyarbakırspor kazanmaya devam ediyor

Bölgesel Amatör Futbol Liginde sezonun başlamasına iki hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.
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Bölgesel Amatör Futbol Liginde sezonun başlamasına iki hafta kala şampiyonluk hesapları yapan Diyarbakırspor, kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.
Yeşil-kırmızılı takım, Ankara DSİSpor'u 3-1 yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Diyarbakırspor'un gollerini Mahsum Döker, Murat Güneş ve Abdulsamed Tuncay kaydetti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı