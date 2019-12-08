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Diyarbakırspor, Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, 11. hafta maçında Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti.

08.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:38
Diyarbakırspor, Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti

Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren , 11. hafta maçında Hançepekspor'u 6-1 mağlup etti.


Seyrantepe tesislerinde oynanan ve çok sayıda taraftarın izlediği mücadelede etkili bir futbol ortaya koyan Diyarbakırspor, Berat Demir (2), Ferhat Aksu (3) ve Uğur Yentürk'un golleriyle sahadan 6-1 galip ayrıldı.


Diyarbakırspor, elde ettiği farklı galibiyetle puanını 26'ya çıkardı ve zirveye ortak oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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