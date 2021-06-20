Diyarbakırspor'dan dev adım
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Diyarbakırspor'dan dev adım

Diyarbakırspor'dan dev adım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Silvan 21Spor'u 4-1'le geçerek 4. maçında 10 puana ulaşan Diyarbakırspor, BAL 4. Bölge 3. Grupta en yakın takipçisiyle puan farkını 5'e çıkardı.

Silvan 21Spor'u 4-1'le geçerek 4. maçında 10 puana ulaşan Diyarbakırspor, BAL 4. Bölge 3. Grupta en yakın takipçisiyle puan farkını 5'e çıkardı. Diğer maçta Çınar Belediyespor, Bismil 21Spor'u 1-0 mağlup etti.

Diyarbakırspor, grup birinciliği yolunda bir engeli daha aştı. Silvan 21Spor'u 16. dakikada Masum Döker, 26. dakikada Cengiz Argüç, 60. dakikada Murat Güneş ve 90+4. dakikada İsmail Türkaslan'ın kaydettiği gollerle 4-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım zirvedeki yerini korudu. Silvan ekibinin tek golünü 41. dakikada penaltıdan Yakup Zengin attı.

Çınar tek golle kazandı

Günün diğer maçında Çınar Belediyespor, Bismil 21Spor'u Uğur Yöntürk'un ikinci 45. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. İki takımın da 5'er puanı bulunuyor.

23 Haziran Çarşamba günü Bismil 21Spor-Diyarbakırspor ve Silvan 21Spor-Çınar Belediyespor maçları oynanacak. Diyarbakırspor, kazanması durumunda grup birincisi olarak Play-Off aşamasına kalmayı garantileyecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor'dan dev adım
Diyarbakırspor'dan dev adım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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