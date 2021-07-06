Diyarbakırspor'da yarı final heyecanı
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Diyarbakırspor'da yarı final heyecanı

Diyarbakırspor'da yarı final heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nden 3. Lig'e yükselme yarı final karşılaşmasında Diyarbakırspor, yarın Sivas'ta Gaziantep Ankasspor ile karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nden 3. Lig'e yükselme yarı final karşılaşmasında Diyarbakırspor, yarın Sivas'ta Gaziantep Ankasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-Kırmızılı takım, tek maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak maçın sonunda turu geçmesi halinde adını finale yazdıracak.

Saat 17.00'da başlayacak karşılaşma TRT Kurdi tarafından çift dilli anlatım seçeneği ile canlı yayınlanacak. Yıllar sonra profesyonel liglere dönmek için büyük fırsat yakalayan Diyarbakırspor, tarihi günlerden birini yaşayacak. Yeşil-Kırmızılı takım, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nden 3. Lig'e yükselmek için son iki engelden biri olan yarı finalde Gaziantep Ankasspor ile Sivas'ta kozlarını paylaşacak. Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşma tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. 90 dakikada eşitlik bozulmadığı takdirde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak ve orada da eşitlik devam ederse finale kalan takımı seri penaltı vuruşları tayin edecek.

Diyarbakırspor, yenilmeden buraya kadar geldi

Bu sezon 7 maç yapan Diyarbakırspor, 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilmedi. Yeşil-Kırmızılı takım, çeyrek finalde Bağlar Belediyespor'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gaziantep Ankasspor ise 5 maç yaparken, bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile ayrıldı. Gaziantep temsilcisi çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakırspor'da yarı final heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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